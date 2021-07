Serie A, Inter esordio sabato 21 agosto alle 18:30 (Di lunedì 19 luglio 2021) Definiti gli orari delle prime due giornate della Serie A La Lega Serie A ha definito gli anticipi e i posticipi delle prime due giornate del campionato 21/22. L’Inter farà il suo esordio in casa conto il Genoa sabato 21 agosto alle ore 18:30. Nella seconda giornata i nerazzurri saranno impegnati sul campo dell’Hellas Verona nel match in programma per venerdì 27 agosto alle ore 20:45. L'articolo proviene da Intermagazine. Leggi su intermagazine (Di lunedì 19 luglio 2021) Definiti gli orari delle prime due giornate dellaA La LegaA ha definito gli anticipi e i posticipi delle prime due giornate del campionato 21/22. L’farà il suoin casa conto il Genoa21ore 18:30. Nella seconda giornata i nerazzurri saranno impegnati sul campo dell’Hellas Verona nel match in programma per venerdì 27ore 20:45. L'articolo proviene damagazine.

Advertising

Gazzetta_it : #Inter #Satriano, l'attaccante non stop che sta facendo impazzire l'@Inter e #Inzaghi - Gazzetta_it : Inter, ipotesi ritorno per Keita: sarebbe l'arma in più per Inzaghi? #calciomercato - Gazzetta_it : .@Inter, ricarica #Lukaku. Domenica in gruppo dopo un'estate di 'lavoro' - sportli26181512 : #SerieA, date e orari delle prime due giornate: Ufficiali i primi due turni del campionato: si parte con Inter-Geno… - internewsit : Serie A, 1ª-2ª giornata: le partite in diretta TV (e streaming) Sky e DAZN - -