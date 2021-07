Sergio Ramos | «Vorrei sempre Messi nella mia squadra»

Advertising

GoalItalia : 'Bonucci e Chiellini in Italia sono degli eroi' ?????? Sergio Ramos ci invidia e lancia un messaggio alla Spagna ?????? - DiarioOle : ?? Icardi le dio la bienvenida a Sergio Ramos, la nueva estrella del PSG ???? - DiMarzio : 'In Spagna non apprezziamo abbastanza i nostri campioni'. Le parole di #SergioRamos su #Bonucci e #Chiellini - calinemoazuil : Mbappe Sergio Ramos Benzema Messi Cristiano Ronaldo ???????????? - Tybau4 : RT @jacquds: Le mercato du PSG ???? ?Georginio Winjdaldum ???? ?Achraf Hakimi ???? ?Sergio Ramos ???? ?Gigio Donnarumma ???? ?Théo Hernandez ???? ?Jo… -

Ultime Notizie dalla rete : Sergio Ramos

Un club come il PSG, con la sua gente, merita giocatori di alto livello e penso che se parliamo di Wijnaldum,e Hakimi, sono giocatori che hanno dimostrato in altri club di avere le ...Commenta per primo Il Paris Saint - Germain , sistemate le questioni Hakimi ,e Donnarumma , ora si tuffa su Moise Kean . Come scrive As , l' Everton ha aperto alla cessione a titolo definitivo del classe 2000 italiano per sbloccare poi il mercato in entrata: ...Dopo tanti anni da avversari, Sergio Ramos e Neymar giocheranno nella stessa squadra, il Paris Saint Germain. Il difensore spagnolo in una intervista a TNT Sports si è così rivolto al brasiliano: “Non ...PSG POCHETTINO - Re indiscusso di questo calciomercato, il Psg potrebbe ancora non fermarsi per continuare ad inseguire l'obiettivo Champions League.