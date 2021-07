Seid Visin | il padre ci ripensa | «Sì | è morto anche per il razzismo»

(Di lunedì 19 luglio 2021), 20 anni, si è tolto la vita il 3 giugno scorso a Nocera Inferiore. Il ragazzo, nato in Etiopia e adottato da piccolo, si era trasferito a Milano da giovanissimo per giocare nelle giovanili del Milan e poi nel Benevento. Dopo la sua morte l’associazione Mamme per la Pelle aveva diffuso su Facebook una lettera scritta dal ragazzo a gennaio 2019 in cuiraccontava di aver subito episodi disin da piccolo: «Ovunque io vada, ovunque io sia, sento sulle mie spalle come un macigno il peso degli sguardi scettici, prevenuti, schifati e impauriti delle persone». Ma ilWalter aveva ...

, 20 anni, si è tolto la vita il 3 giugno scorso a Nocera Inferiore. Il ragazzo, nato in Etiopia e adottato da piccolo, si era trasferito a Milano da giovanissimo per giocare nelle giovanili ...PERSONE, l'ex Milan suicida a 20 anni INVISTA Georg Floyd, Biden: 'Verdetto passo avanti gigante ma non... Razzismo, la risposta della federazione honduregna La federazione honduregna dal ...Il papà di Seid, ex calciatore delle giovanili di Milan e Benevento, ricorda episodi avvenuti al ragazzo: «Le battute “negro di m...”, gli avventori che non volevano che li servisse al bar, i controll ...Tiene ancora banco la polemica sull'inginocchiamento dei giocatori prima del fischio di inizio, in ossequio al movimento Black Lives Matter..