(Di lunedì 19 luglio 2021) Ileccome nella morte diVisin, che il 3 giugno si è tolto la vita a soli 20 anni. Sognava di fare il calciatore, ha indossato anche la maglia del Milan, condiviso lo spogliatoio con Gigio Donnarumma. Ma nemmeno il sogno lo ha salvato. I tormenti di una vita lo hanno schiacciato: “Ovunque io vada, ovunque io sia, sento sulle mie spalle come un macigno il peso degli sguardi scettici, prevenuti, schifati e impauriti delle persone”, scriveva in una lettera pubblicata dall’associazione Mamme per la Pelle. Inizialmente ilWalter, sconvolto dall’episodio, aveva allontanato l’ipotesi che a uccidere il ...

Advertising

italiaserait : Seid, parla il padre: “Sì, il razzismo c’entra. Ora me ne rendo conto” -

Ultime Notizie dalla rete : Seid parla

Italia Sera

Qualcuno, scrive il Corriere ,di "un brutto giro" e di un vago "ricatto" che il ragazzo non ... È stato così per il suicidio diVisin , "ucciso dal razzismo che si respirava in Italia": ...In base a quanto scrive il quotidiano - chedi vicenda tutta da chiarire - la frase sarebbe stata pronunciata in assenza dell'alunno e a lui riferita dai compagni. Leggi anche La morte di...Il razzismo c’entra eccome nella morte di Seid Visin, che il 3 giugno si è tolto la vita a soli 20 anni. Sognava di fare il calciatore, ha indossato anche la maglia del Milan, condiviso lo spogliatoio ...Il papà di Seid, ex calciatore delle giovanili di Milan e Benevento, ricorda episodi avvenuti al ragazzo: «Le battute “negro di m...”, gli avventori che non volevano che li servisse al bar, i controll ...