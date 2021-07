“Sei da infarto!”. Barbara D’Urso, lo scatto al mare lascia milioni di fan senza fiato (Di lunedì 19 luglio 2021) Pazzesca, bellissima. A 64 anni suonati eccola che fa girare la testa a milioni di italiani, grandi e meno grandi… tutti pazzi per lei. Parliamo di Barbara D’Urso che in questi giorni si sta rilassando dopo un finale di stagione alquanto turbolento in Mediaset. Come saprete infatti, la prossima non sarà una stagione televisiva come le altre per la D’Urso, la tanto amata conduttrice partenopea infatti subirà uno scossone ai personali palinsesti televisivi rispetto al passato e la vedremo sicuramente in una veste innovativa. Meglio non pensarci allora ed ecco la sexy Barbara D’Urso che ha ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 19 luglio 2021) Pazzesca, bellissima. A 64 anni suonati eccola che fa girare la testa adi italiani, grandi e meno grandi… tutti pazzi per lei. Parliamo diche in questi giorni si sta rilassando dopo un finale di stagione alquanto turbolento in Mediaset. Come saprete infatti, la prossima non sarà una stagione televisiva come le altre per la, la tanto amata conduttrice partenopea infatti subirà uno scossone ai personali palinsesti televisivi rispetto al passato e la vedremo sicuramente in una veste innovativa. Meglio non pensarci allora ed ecco la sexyche ha ...

