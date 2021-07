Seconda dose vaccino anti Covid per turisti: aperte le prenotazioni per chi sta in Lombardia almeno 2 settimane (Di lunedì 19 luglio 2021) Per le prenotazioni di questi cittadini non è necessario nessun intervento nelle agende dei Centri in quanto si utilizzeranno gli slot di Seconda dose già disponibili. Leggi su ecodibergamo (Di lunedì 19 luglio 2021) Per ledi questi cittadini non è necessario nessun intervento nelle agende dei Centri in quanto si utilizzeranno gli slot digià disponibili.

Advertising

borghi_claudio : 8) I GIOVANI NON AVRANNO MAI IL GREEN PASS PRIMA DI OTTOBRE Se anche oggi tutti i giovani (secondo me sbagliando m… - sbonaccini : Superate 4milioni e mezzo di somministrazioni, per 2milioni di emiliano-romagnoli vaccinati definitivamente. Avanti… - Ruffino_Lorenzo : Il 45.2% della popolazione è stato completamente vaccinato e il 16.3% è in attesa di seconda dose. Gli over 50 vacc… - Flavluke : @ciaosonosofiaa hai avuto sintomi alla seconda dose? - Flavluke : @_folklorely hai avuto sintomi alla seconda dose?? -