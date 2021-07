Seconda dose del vaccino per turisti: prenotazioni aperte per chi sta a Bergamo almeno 2 settimane (Di lunedì 19 luglio 2021) Regione Lombardia informa che è attiva una nuova funzionalità sulla piattaforma di prenotazione del vaccino anti Covid-19 (www.prenotazionevaccinicovid.regione.lombardia.it) che consente ai cittadini che hanno effettuato la prima dose in un’altra regione di prenotare la Seconda somministrazione in Lombardia. “Per le prenotazioni di questi cittadini non è necessario nessun intervento nelle agende dei Centri in quanto si utilizzeranno gli slot di Seconda dose già disponibili – spiegano dall’Ats Bergamo -. Possono chiedere l’abilitazione i cittadini non residenti in ... Leggi su bergamonews (Di lunedì 19 luglio 2021) Regione Lombardia informa che è attiva una nuova funzionalità sulla piattaforma di prenotazione delanti Covid-19 (www.prenotazionevaccinicovid.regione.lombardia.it) che consente ai cittadini che hanno effettuato la primain un’altra regione di prenotare lasomministrazione in Lombardia. “Per ledi questi cittadini non è necessario nessun intervento nelle agende dei Centri in quanto si utilizzeranno gli slot digià disponibili – spiegano dall’Ats-. Possono chiedere l’abilitazione i cittadini non residenti in ...

