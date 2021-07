Scuola: Salvini, 'a settembre 90% docenti vaccinati, che senso ha obbligo?' (Di lunedì 19 luglio 2021) Roma, 19 lug. (Adnkronos) - “L'84% degli insegnanti ha già fatto la prima dose di vaccino, il 75% ha già completato il ciclo, entro settembre si stima di arrivare oltre il 90% di copertura (volontaria) fra gli insegnanti. Che senso ha parlare di obblighi o licenziamenti a Scuola?”. Lo dice il leader della Lega Matteo Salvini. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 19 luglio 2021) Roma, 19 lug. (Adnkronos) - “L'84% degli insegnanti ha già fatto la prima dose di vaccino, il 75% ha già completato il ciclo, entrosi stima di arrivare oltre il 90% di copertura (volontaria) fra gli insegnanti. Cheha parlare di obblighi o licenziamenti a?”. Lo dice il leader della Lega Matteo

