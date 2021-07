Scuola, Bianchi: “Sull’obbligo vaccinale per gli insegnanti deciderà il Consiglio dei ministri. Il Cts ci ha detto che dovranno restare in atto tutte le precauzioni sanitarie possibili” (Di lunedì 19 luglio 2021) “Stiamo lavorando, abbiamo più di un miliardo già investito per la sicurezza: per le persone e per i trasporti, quindi siamo pronti. In merito alle mascherine, il Cts ci ha detto che dovranno restare in atto tutte le precauzioni sanitarie possibili. Per il resto, il Governo si riunirà per tutte le altre misure. Noi ci troveremo questa settimana col Consiglio dei ministri e la decisione Sull’obbligo vaccinale o meno per gli insegnanti andrà presa ... Leggi su lanotiziagiornale (Di lunedì 19 luglio 2021) “Stiamo lavorando, abbiamo più di un miliardo già investito per la sicurezza: per le persone e per i trasporti, quindi siamo pronti. In merito alle mascherine, il Cts ci hacheinle. Per il resto, il Governo si riunirà perle altre misure. Noi ci troveremo questa settimana coldeie la decisioneo meno per gliandrà presa ...

