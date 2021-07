Scomparso 5 giorni fa da Marano, Giovanni trovato morto a Napoli (Di lunedì 19 luglio 2021) È stato trovato morto Giovanni Scippa, il 50enne di Marano, Scomparso da casa sua cinque giorni fa. Il cadavere è stato rinvenuto a Napoli, nel quartiere Miano, a pochi chilometri dall’abitazione dell’uomo. Il 13 luglio scorso, il 50enne si era allontanato da casa senza L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di lunedì 19 luglio 2021) È statoScippa, il 50enne dida casa sua cinquefa. Il cadavere è stato rinvenuto a, nel quartiere Miano, a pochi chilometri dall’abitazione dell’uomo. Il 13 luglio scorso, il 50enne si era allontanato da casa senza L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

