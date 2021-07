Scandalo Pegasus, giornalisti e politici spiati anche in Ungheria (Di martedì 20 luglio 2021) L'articolo proviene da ILFOGLIETTONE.IT. Leggi su ilfogliettone (Di martedì 20 luglio 2021) L'articolo proviene da ILFOGLIETTONE.IT.

Ultime Notizie dalla rete : Scandalo Pegasus Caso Pegasus: siamo tutti spiati. Prendiamone atto ...europea Ursula von der Leyen la vicenda che vede protagonista il software - spia Pegasus prodotto ... Era il 1999 quando esplose lo scandalo Echelon che evidenziò come le potenze anglosassoni vincitrici ...

Attualità: Caso Pegasus: siamo tutti spiati. Prendiamone atto - Gianandrea Gaiani Il malware Pegasus, di produzione israeliana, si infiltra nei cellulari e rivela tutti i dati della vittima. Lo scandalo, scoppiato a seguito di un'inchiesta giornalistica, consiste nel fatto che viene usato ...

Scandalo Pegasus, giornalisti e politici spiati anche in Ungheria askanews Il caso Pegasus In linea di principio, spetta al garante ungherese per la protezione dei dati verificare se sono avvenute violazioni ai danni di giornalisti, politici e privati cittadini, “ma ovviamente stiamo seguen ...

Pegasus, Snowden: 'Con gli spyware nessun telefono sicuro' A lanciare l'allarme è Edward Snowden, l'informatico statunitense che ha rivelato al mondo lo scandalo dei programmi di sorveglianza di massa della National security agency (Nsa). Ne parla in un'inter ...

