Scambio Griezmann Saul: niente accordo tra Barcellona e Atletico Madrid (Di lunedì 19 luglio 2021) Rallentamenti per lo Scambio Griezmann-Saul tra Barcellona e Atletico Madrid: ecco le ultime di mercato Lo Scambio tra Barcellona e Atletico Madrid, con Griezmann di nuovo ai Colchoneros e Saul in blaugrana, subisce un rallentamento e alimenta le speranze delle pretendenti che da tempo sono attente ai due calciatori. Come riportato da Fabrizio Romano non ci sarebbe ancora l'accordo perché il Barcellona chiederebbe un conguaglio economico a corredo ...

