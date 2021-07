Sava, finanziamento da 1,2 milioni per la fogna bianca (Di lunedì 19 luglio 2021) Il Comune di Sava risulta beneficiario di un finanziamento di 1,2 milioni di euro da parte del Ministero dell’Interno per il potenziamento della rete fognaria pluviale. Nello specifico, si tratta di un progetto per la raccolta delle acque piovane a servizio della zona est dell’abitato, in particolare via Croce, via Lucania sino ad arrivare in via Salvemini e zone limitrofe, al fine di risolvere definitivamente i problemi di ristagno delle acque lungo i tratti stradali. “Un ulteriore, importante, finanziamento ottenuto dalla nostra amministrazione. Si tratta di oltre un milione di euro che utilizzeremo ... Leggi su tarantinitime (Di lunedì 19 luglio 2021) Il Comune dirisulta beneficiario di undi 1,2di euro da parte del Ministero dell’Interno per il potenziamento della reteria pluviale. Nello specifico, si tratta di un progetto per la raccolta delle acque piovane a servizio della zona est dell’abitato, in particolare via Croce, via Lucania sino ad arrivare in via Salvemini e zone limitrofe, al fine di risolvere definitivamente i problemi di ristagno delle acque lungo i tratti stradali. “Un ulteriore, importante,ottenuto dalla nostra amministrazione. Si tratta di oltre un milione di euro che utilizzeremo ...

