Sardegna | Solinas | a lavoro per ripristinare i controlli anti Covid negli scali

(Teleborsa) – La Regione Sardegna sta lavorando a un'ordinanza per riportare i controlli anti Covid negli scali dell'Isola. "Ripristiniamo un'intensificazione dei controlli rispetto agli arrivi dai Paesi che, in questo momento, hanno il più alto tasso di incidenza di casi dovuti alla variante Delta", ha dichiarato il presidente Christian Solinas nel fine settimana. "Purtroppo – ha aggiunto – ancora una volta la Sardegna dovrà provvedere da sé. Questi controlli si sarebbero dovuti svolgere alla fonte, cioè agli imbarchi ...

