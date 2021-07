Sardegna: la vacanza di Giulia Salemi e Pierpaolo (VIDEO) (Di lunedì 19 luglio 2021) Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli: vacanza d’amore in Sardegna! La coppia, reduce dal viaggio ai Caraibi e dopo i giorni trascorsi a Ischia e Napoli, si è concessa qualche giorno di relax al mare in Italia. Guarda i VIDEO da sogno che hanno incantato i Prelemi! Giulia Salemi, 28 anni, e Pierpaolo Pretelli, 31 anni, L'articolo proviene da TenaceMente.com. Leggi su tenacemente (Di lunedì 19 luglio 2021)Pretelli:d’amore in! La coppia, reduce dal viaggio ai Caraibi e dopo i giorni trascorsi a Ischia e Napoli, si è concessa qualche giorno di relax al mare in Italia. Guarda ida sogno che hanno incantato i Prelemi!, 28 anni, ePretelli, 31 anni, L'articolo proviene da TenaceMente.com.

@uguleni e vengo quasi sempre in vacanza in sardegna - abbusoo : io che l'anno prossimo ho già prenotato la vacanza in sardegna mentre aleamo è al san siro vaffanculo dovrò vedere… - fainformazione : Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli bellissimi e innamorati: LE FOTO E I VIDEO CHE LASCIANO SENZA FIATO! Giulia S… - fainformazione : Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli in Sardegna! TUTTI I VIDEO DA NON PERDERE! Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli… - fainfocultura : Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli bellissimi e innamorati: LE FOTO E I VIDEO CHE LASCIANO SENZA FIATO! Giulia S…

Ultime Notizie dalla rete : Sardegna vacanza Godersi il mare in relax? Basta prenotare l'ombrellone con l'app "Il desiderio di vivere una vacanza senza preoccupazioni e senza brutte sorprese all'arrivo è ...Riva Booking - Il catalogo virtuale conta su più di 500 stabilimenti distribuiti in 11 regioni (Sardegna,...

Pierpaolo Pretelli, Giulia Salemi e Ariadna Romero: tutti insieme per i 4 anni di Leonardo Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi sono sempre più legati. L'ex velino, 30 anni e la bella influencer, 28, sono stati in vacanza in Sardegna . La coppia poi è tornata a Roma per un'occasione speciale. Si tratta del compleanno di Leonardo, il figlio che Pier ha avuto da Ariadna Romero . Una super festa quella organizzata ...

Vaccini Lombardia, seconda dose in vacanza: in Sardegna, Puglia e Dolomiti la procedura è più rapida Corriere Milano Simona Ventura sconvolta da una storia: “È agghiacciante”. Il duro sfogo Sta trascorrendo le vacanze in Sardegna Simona Ventura dopo una stagione televisiva che l’ha vista protagonista su Rai2 di Game of Games – Gioco loco. La conduttrice ha deciso di staccare la spina in ...

Tecnocasa: dati mercato immobiliare turistico in Sardegna per l’estate 2021 Secondo i dati di Tecnocasa le località turistiche della Sardegna hanno messo a segno un ribasso dei valori dello 0,4%.

