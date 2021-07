San Marino, un referendum per rendere legale l’aborto: “Ci proviamo da 18 anni. Ancora oggi si rischiano fino a sei anni di carcere” (Di lunedì 19 luglio 2021) Il 26 settembre con un referendum popolare i cittadini della Repubblica di San Marino decideranno se rendere legale l’aborto entro i confini del loro Stato. Il quesito referendario, indetto dall’Unione Donne Sammarinesi (Uds), è infatti la legalizzazione dell’aborto entro le 12 settimane di gravidanza e anche oltre questo periodo in caso di pericolo di vita per la donna o per gravi malformazioni del feto. A oggi a San Marino abortire è Ancora un crimine: le donne non possono ricorrervi in nessun caso. Non quando sono in pericolo di vita, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 19 luglio 2021) Il 26 settembre con unpopolare i cittadini della Repubblica di Sandecideranno seentro i confini del loro Stato. Il quesito referendario, indetto dall’Unione Donne Sammarinesi (Uds), è infatti la legalizzazione delentro le 12 settimane di gravidanza e anche oltre questo periodo in caso di pericolo di vita per la donna o per gravi malformazioni del feto. Aa Sanabortire èun crimine: le donne non possono ricorrervi in nessun caso. Non quando sono in pericolo di vita, ...

GGATTEI : ....in diretta fino alle 9,00 su radio San Marino - LauchiYanke : @YamilaBarella Io San Marino ?? - Baseball_it : San Marino, mezza finale in tasca di Carlo Ravegnani - - FPalladini : RT @LegaCamera: #Salvini: “Avviata oggi allo Spallanzani di Roma la sperimentazione dello Sputnik, grazie al quale San Marino ha messo in s… - MirkoCinquemani : @Gattosciolto1 @matteorenzi Io mi fermerei a “vado a San Marino e mi sparo” -