San Marco in Lamis, 265 millimetri di pioggia in mezza giornata. Maltempo, bollettino di aggiornamento: codice rosso per Taranto e zone del foggiano Protezione civile, meteo: Puglia, allerta (Di lunedì 19 luglio 2021) Il bollettino di aggiornamento diffuso dal dipartimento della Protezione civile della Puglia è delle 12,52. Gravi problemi fra San Marco in Lamis e San Giovanni Rotondo. codice rosso anche per Taranto. L'articolo San Marco in Lamis, 265 millimetri di pioggia in mezza giornata. Maltempo, bollettino di aggiornamento: codice rosso per ... Leggi su noinotizie (Di lunedì 19 luglio 2021) Ildidiffuso dal dipartimento delladellaè delle 12,52. Gravi problemi fra Sanine San Giovanni Rotondo.anche per. L'articolo Sanin, 265diindiper ...

Advertising

veneziaunica : Suggestivi giochi di luce tra il Bacino di San Marco e il Canale della Giudecca per il #RedentoreVenezia2021 ?? - Agenzia_Ansa : La festa veneziana del Redentore è tornata in laguna sabato sera, con l'atteso spettacolo dei fuochi artificiali ad… - veneziaunica : ?? Le imbarcazioni sono ormeggiate nel Bacino di San Marco, pronte ad assistere a mi fuochi d’artificio del… - eli78todo : RT @veneto_: Ottenuto il nulla osta aprì un bel negozio proprio a San Marco e come insegna non scrisse 'Arachidi', come detto sconosciute,… - ribelle0 : RT @EnzaAltieri: Milano, città d'acqua Il ponte di San Marco sul naviglio della Martesana Gerardo Colombi -