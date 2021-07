Salvini, poltrona Rai non vale unità centrodestra (Di lunedì 19 luglio 2021) "È da mesi che stiamo cercando di concludere su Bologna. Mi rifiuto di pensare che una poltrona in Rai valga il centrodestra e il cambiamento, anche perché il pluralismo sarà garantito con o senza ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di lunedì 19 luglio 2021) "È da mesi che stiamo cercando di concludere su Bologna. Mi rifiuto di pensare che unain Rai valga ile il cambiamento, anche perché il pluralismo sarà garantito con o senza ...

Advertising

serenel14278447 : Salvini, poltrona Rai non vale unità centrodestra - giornaleradiofm : Approfondimenti: Salvini, poltrona Rai non vale unità centrodestra: (ANSA) - BOLOGNA, 19 LUG - 'È da mesi che stiam… - Ansa_ER : Salvini, poltrona Rai non vale unità centrodestra. 'Da mesi stiamo cercando di concludere su Bologna' #ANSA - francobaietti : Salvini vado al governo per combatterlo:E nel fra tempo tiene un piede per la poltrona e l'altro per rincoglionire… - francobaietti : Salvini vado al governo per combatterlo:E nel fra tempo tiene un piede per la poltrona e l'altro per rincoglionire… -