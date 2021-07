Salvini: "No al vaccino obbligatorio per i giovani e al pass per la pizza" (Di lunedì 19 luglio 2021) "Va completata l'opera egregia del generale Figliuolo, ma non se ne parla di imporre obblighi, specie ai più giovani. Dall'inizio della pandemia, i morti tra i 10 e i 29 anni sono stati 85, vale a ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 19 luglio 2021) "Va completata l'opera egregia del generale Figliuolo, ma non se ne parla di imporre obblighi, specie ai più. Dall'inizio della pandemia, i morti tra i 10 e i 29 anni sono stati 85, vale a ...

petergomezblog : Centrodestra si spacca sul vaccino. Per Toti “è obbligo civile, non si strizzi occhio a no vax”. Salvini: “Non inse… - fattoquotidiano : Salvini, Renzi e Meloni ‘immuni’ al vaccino: potrebbero farlo da mesi ma lo rimandano strizzando l’occhio alla gala… - repubblica : ?? Pd, Letta alla festa dell'Unita' di Roma: 'Salvini irresponsabile sul Green Pass. Io sono per l'obbligo di vaccin… - alto_adige : Salvini: 'Il vaccino anti Covid? Ai giovani non serve'. E sul Green Pass: 'Sì per lo stadio, no per i ristoranti' - Anna7147594114 : RT @MarcoNoel19: Salvini : ' il vaccino non serve agli under 40 ' Il vaccino : ' Salvini non serve in nessun caso ' -