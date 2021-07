Salvini “No a obbligo vaccino per giovani e pass per la pizza” (Di lunedì 19 luglio 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Va completata l’opera egregia del generale Figliuolo, ma non se ne parla di imporre obblighi, specie ai più giovani. Dall’inizio della pandemia, i morti tra i 10 e i 29 anni sono stati 85, vale a dire lo 0,1%”. Così, in un’intervista a la Repubblica, il leader della Lega Matteo Salvini, che poi aggiunge: “Mettiamo in sicurezza dai 60 in su, da 40 a 59 scelgano, per i giovani non serve. Per di più, se vogliamo il Green pass per tutti, al momento finiremmo a ottobre, facendo saltare la stagione e le vacanze”. Per Salvini “per andare a San Siro, con 50 mila, o a concerti da 40 mila il ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 19 luglio 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Va completata l’opera egregia del generale Figliuolo, ma non se ne parla di imporre obblighi, specie ai più. Dall’inizio della pandemia, i morti tra i 10 e i 29 anni sono stati 85, vale a dire lo 0,1%”. Così, in un’intervista a la Repubblica, il leader della Lega Matteo, che poi aggiunge: “Mettiamo in sicurezza dai 60 in su, da 40 a 59 scelgano, per inon serve. Per di più, se vogliamo il Greenper tutti, al momento finiremmo a ottobre, facendo saltare la stagione e le vacanze”. Per“per andare a San Siro, con 50 mila, o a concerti da 40 mila il ...

mante : Oggi Salvini dice “non sono un medico e non obbligo gli italiani a vaccinarsi”. Immagino quindi che non fosse un me… - petergomezblog : Centrodestra si spacca sul vaccino. Per Toti “è obbligo civile, non si strizzi occhio a no vax”. Salvini: “Non inse… - repubblica : ?? Pd, Letta alla festa dell'Unita' di Roma: 'Salvini irresponsabile sul Green Pass. Io sono per l'obbligo di vaccin… - MasterblogBo : ROMA (ITALPRESS) – “Va completata l’opera egregia del generale Figliuolo, ma non se ne parla di imporre obblighi, s… - Paolo_Oberto : @FmMosca A me pare che ad eccezione di Paragone, Sgarbi e pochi altri, senza potere, i soliti noti parlino ma nei f… -