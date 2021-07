Salvini | “Farò il vaccino nei prossimi giorni | demenziale obbligare i 15enni”

Leggi su lopinionista

(Di lunedì 19 luglio 2021) BOLOGNA – Finora Matteo, leader della Lega, non si è vaccinato: “Io lonei. La metà dei miei coetanei non si è ancora vaccinata. Quindi io rispetto la fila come tutti gli altri. Io la prima dose l’avrei potuta avere se non fossi stato in tribunale, un lunedì mattina a Cuneo. Purtroppo passo parecchie delle mie giornate nei tribunali e ilnon è un legittimo impedimento, quindi ho dovuto rinviare”., poi ribadisce la contrarietà all’obbligo per gli adolescenti: “Mi sembra giusto mettere in sicurezza genitori e nonni, mi sembra ...