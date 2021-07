Salvini e Meloni non rappresentano l'unica destra possibile (Di lunedì 19 luglio 2021) Ve li ricordate gli sketch di Corrado Guzzanti per l’Ottavo Nano, fortunatissima trasmissione comica degli anni ‘90? “La casa delle libertà, facciamo un po’ come ca**o ci pare”. E poi via a rutti, finestre sfondate, pasta per terra, pipì fatta sul divano. Ecco, sembra quasi che il brodo culturale, l’identità profonda di questa destra dominante sia ridotta a questa sciatteria menefreghista. Alla grottesca caricatura di un comico. Tutto molto strano. Responsabilità, dovere, patriottismo: qualcuno provi a smentire che queste tre parole non siano colonne portanti di qualsiasi destra possibile. Senza l’idea che ogni cittadino, oltre a ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 19 luglio 2021) Ve li ricordate gli sketch di Corrado Guzzanti per l’Ottavo Nano, fortunatissima trasmissione comica degli anni ‘90? “La casa delle libertà, facciamo un po’ come ca**o ci pare”. E poi via a rutti, finestre sfondate, pasta per terra, pipì fatta sul divano. Ecco, sembra quasi che il brodo culturale, l’identità profonda di questadominante sia ridotta a questa sciatteria menefreghista. Alla grottesca caricatura di un comico. Tutto molto strano. Responsabilità, dovere, patriottismo: qualcuno provi a smentire che queste tre parole non siano colonne portanti di qualsiasi. Senza l’idea che ogni cittadino, oltre a ...

