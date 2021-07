Salvini e il Green pass “cazz… pazzesca”: «Il vaccino per i giovani non serve» (Di lunedì 19 luglio 2021) Il segretario della Lega Matteo Salvini ieri ha detto che il Green pass per ristoranti e bar sarebbe «il casino totale, è una cazzata pazzesca». E ha strizzato l’occhio ai no vax parlando del figlio 18enne: «Mi rifiuto di vedere qualcuno che lo insegue con un tampone o una siringa. Prudenti sì terrorizzati no». Il leader della Lega torna oggi sull’argomento in un’intervista rilasciata a Repubblica: «I dati dicono che l’85 per cento dei deceduti ha più di 70 anni. E sotto i 60, il tasso di mortalità è inferiore all’1 per cento. Va insomma completata l’opera egregia del generale Figliuolo, ma non se ne parla di imporre ... Leggi su open.online (Di lunedì 19 luglio 2021) Il segretario della Lega Matteoieri ha detto che ilper ristoranti e bar sarebbe «il casino totale, è una cazzata». E ha strizzato l’occhio ai no vax parlando del figlio 18enne: «Mi rifiuto di vedere qualcuno che lo insegue con un tampone o una siringa. Prudenti sì terrorizzati no». Il leader della Lega torna oggi sull’argomento in un’intervista rilasciata a Repubblica: «I dati dicono che l’85 per cento dei deceduti ha più di 70 anni. E sotto i 60, il tasso di mortalità è inferiore all’1 per cento. Va insomma completata l’opera egregia del generale Figliuolo, ma non se ne parla di imporre ...

