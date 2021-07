Salvini: chiedo al governo silenzio, rischio disdette turismo (Di lunedì 19 luglio 2021) Matteo Salvini chiede ai ministri del governo Draghi "silenzio" perché "chi sta parlando a vanvera, senza alcun dato scientifico a supporto", sta provocando "disdette" nel settore del turismo. "Chi ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 19 luglio 2021) Matteochiede ai ministri delDraghi "" perché "chi sta parlando a vanvera, senza alcun dato scientifico a supporto", sta provocando "" nel settore del. "Chi ...

Advertising

giandomenic45 : RT @ardigiorgio: Festa dell’unità. Letta “io mi chiedo perché salvini non si è ancora vaccinato” Bortone “e Conte si è vaccinato?” Letta “… - sirbiss3 : RT @ardigiorgio: Festa dell’unità. Letta “io mi chiedo perché salvini non si è ancora vaccinato” Bortone “e Conte si è vaccinato?” Letta “… - ramses09975976 : RT @ardigiorgio: Festa dell’unità. Letta “io mi chiedo perché salvini non si è ancora vaccinato” Bortone “e Conte si è vaccinato?” Letta “… - Serafin35214639 : RT @ardigiorgio: Festa dell’unità. Letta “io mi chiedo perché salvini non si è ancora vaccinato” Bortone “e Conte si è vaccinato?” Letta “… - mamopattarini : RT @ardigiorgio: Festa dell’unità. Letta “io mi chiedo perché salvini non si è ancora vaccinato” Bortone “e Conte si è vaccinato?” Letta “… -