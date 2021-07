Roma, turisti presi di mira dai ladri: pedinati e poi derubati del portafogli (Di lunedì 19 luglio 2021) Roma- Tentato furto aggravato, questa l’accusa di cui dovranno rispondere 3 cittadini romeni- senza fissa dimora e con precedenti- arrestati da una delle pattuglie antiborseggio dispiegate sui mezzi pubblici della Capitale dai Carabinieri della Compagnia Roma Centro. I ragazzi hanno tutti tra i 20 e i 30 anni. Leggi anche: Roma: presa la banda del “selfie-stick”. Ecco come derubavano le loro vittime Il tentato furto e l’arresto Il gruppetto aveva già attirato l’attenzione dei militari a causa dei loro movimenti sospetti mentre viaggiavano a bordo dell’autobus ATAC linea “64”: il pedinamento è durato finché i cittadini romeni sono scesi ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 19 luglio 2021)- Tentato furto aggravato, questa l’accusa di cui dovranno rispondere 3 cittadini romeni- senza fissa dimora e con precedenti- arrestati da una delle pattuglie antiborseggio dispiegate sui mezzi pubblici della Capitale dai Carabinieri della CompagniaCentro. I ragazzi hanno tutti tra i 20 e i 30 anni. Leggi anche:: presa la banda del “selfie-stick”. Ecco come derubavano le loro vittime Il tentato furto e l’arresto Il gruppetto aveva già attirato l’attenzione dei militari a causa dei loro movimenti sospetti mentre viaggiavano a bordo dell’autobus ATAC linea “64”: il pedinamento è durato finché i cittadini romeni sono scesi ...

