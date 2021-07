Roma: presa la banda del “selfie-stick”. Ecco come derubavano le loro vittime (Di lunedì 19 luglio 2021) Sono tre i cittadini cubani con un’età compresa tra i 20 e i 34 anni che, colti in flagrante, dovranno rispondere di furto aggravato. I componenti della banda del “selfie-stick”, sono stati scoperti in azione in un ristorante di via delle Muratte. I furti I 3 cittadini cubani, tutti domiciliati a Roma e incensurati, sono stati sorpresi dai Carabinieri della Stazione Roma San Lorenzo in Lucina subito dopo essersi appropriati della borsa di una turista belga che stava pranzando seduta al tavolo di un ristorante. Per afferrare “il malloppo”, la banda ha utilizzato con ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 19 luglio 2021) Sono tre i cittadini cubani con un’età comtra i 20 e i 34 anni che, colti in flagrante, dovranno rispondere di furto aggravato. I componenti delladel “”, sono stati scoperti in azione in un ristorante di via delle Muratte. I furti I 3 cittadini cubani, tutti domiciliati ae incensurati, sono stati sorpresi dai Carabinieri della StazioneSan Lorenzo in Lucina subito dopo essersi appropriati della borsa di una turista belga che stava pranzando seduta al tavolo di un ristorante. Per afferrare “il malloppo”, laha utilizzato con ...

