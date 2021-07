Roma | pestaggio “punitivo” in strada | giovane massacrato di botte da una coppia

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 19 luglio 2021), undiine l’intervento tempestivo della Polizia che gli ha salvato, probabilmente, la vita. E’ questo quanto accaduto in sintesi la notte scorsa al Nomentano. Non appena hanno visto un ragazzo a terra, malmenato da un’altra ragazza e un altro, i poliziotti sono tempestivamente intervenuti assicurando un soccorso immediato alla vittima. E’ successo in via Michele Lando. Protagonisti della vicenda gli agenti del commissariato Porta Pia, diretto da Angelo Vitale, impegnati nel servizio di controllo di prevenzione e repressione dei ...