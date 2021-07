Roma: «Non potete entrare nel locale», e scatta la maxi rissa tra 10 persone (Di lunedì 19 luglio 2021) “Aiuto, si stanno picchiando”, questa la segnalazione giunta al 112 NUE, nella serata tra il 17 e il 18 luglio. Il quartiere di Centocelle è stato svegliato da una rumorosissima rissa che ha coinvolto ben 10 persone in viale della Primavera. Il motivo? L’impossibilità di entrare in un locale. La rissa e l’ospedale Dopo diverse segnalazioni, intorno alle 3:00 della notte fra il 17 e il 18 luglio, sono intervenute le volanti della polizia. L’intervento si è verificato nei pressi di un locale situato in viale della Primavera. Due persone di nazionalità nord africana sono ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 19 luglio 2021) “Aiuto, si stanno picchiando”, questa la segnalazione giunta al 112 NUE, nella serata tra il 17 e il 18 luglio. Il quartiere di Centocelle è stato svegliato da una rumorosissimache ha coinvolto ben 10in viale della Primavera. Il motivo? L’impossibilità diin un. Lae l’ospedale Dopo diverse segnalazioni, intorno alle 3:00 della notte fra il 17 e il 18 luglio, sono intervenute le volanti della polizia. L’intervento si è verificato nei pressi di unsituato in viale della Primavera. Duedi nazionalità nord africana sono ...

