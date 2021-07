Roma, Mourinho e il segnale per Dzeko: per lui la fascia da capitano (Di lunedì 19 luglio 2021) Jose Mourinho ha deciso di affidare la fascia da capitano a Edin Dzeko: ecco la mossa del tecnico portoghese Sei mesi fa Paulo Fonseca toglieva la fascia da capitano a Edin Dzeko con le voci, ormai consuete, di un possibile addio del bosniaco alla Roma. Dzeko è poi rimasto, ritrovando anche il posto da titolare con Fonseca rimpiazzato da Mourinho. Come riporta La Gazzetta dello Sport, ieri Dzeko ha indossato la fascia da capitano nell’amichevole contro la Ternana: ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 19 luglio 2021) Joseha deciso di affidare ladaa Edin: ecco la mossa del tecnico portoghese Sei mesi fa Paulo Fonseca toglieva ladaa Edincon le voci, ormai consuete, di un possibile addio del bosniaco allaè poi rimasto, ritrovando anche il posto da titolare con Fonseca rimpiazzato da. Come riporta La Gazzetta dello Sport, ieriha indossato ladanell’amichevole contro la Ternana: ...

