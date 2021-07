Roma | il rapinatore ' insonne' semina il panico | uomo accoltellato in strada Agisce all' alba

(Di lunedì 19 luglio 2021) Forse ha come complice il caldo che rende difficile il riposo notturno o forse semplicemente perchédi suo. A è caccia alcheall'. Ogni mattina in Africa, come sorge il ...

L'ultimo episodio è successo questa mattina alle 5: il sole stava spuntando quando in via Alamanni il misterioso rapinatore insonne, travisato con cappuccio e mascherina chirurgica, armato di ... affrontando un rapinatore armato di mannaia, mettendo a rischio la propria vita e permettendo ai ... concluse dai militari dell'Arma quando al vertice del Comando Provinciale dei Carabinieri di Roma c'... Forse ha come complice il caldo che rende difficile il riposo notturno o forse semplicemente perché insonne di suo. A Roma è caccia al rapinatore che agisce all'alba.