Roma, Costanzo: «Stadio? Faremo casino se non ce lo fanno fare» (Di lunedì 19 luglio 2021) Maurizio Costanzo, responsabile per le strategie di comunicazione della Roma è intervenuto durante la trasmissione “Te la do io Tokyo”, su Centro Suono Sport 101.5, circa la possibilità che il club giallorosso riesca a portare avanti il progetto per la realizzazione di un nuovo Stadio. «Sarà una settimana cruciale, poi festeggeremo o, se non ce L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di lunedì 19 luglio 2021) Maurizio, responsabile per le strategie di comunicazione dellaè intervenuto durante la trasmissione “Te la do io Tokyo”, su Centro Suono Sport 101.5, circa la possibilità che il club giallorosso riesca a portare avanti il progetto per la realizzazione di un nuovo. «Sarà una settimana cruciale, poi festeggeremo o, se non ce L'articolo

Advertising

sportli26181512 : #Notizie #Stadi Roma, Costanzo: «Stadio? Faremo casino se non ce lo fanno fare»: Maurizio Costanzo, responsabile pe… - CorSport : #Stadio #Roma, #Costanzo: “Facciamo un casino se non ce lo fanno fare” - ArcangeloBarone : RT @forzaroma: #Costanzo: “Se non ci faranno fare lo stadio faremo un gran casino” #ASRoma - LucaMourinhismo : RT @BimbiDiDarboe: Maurizio Costanzo. A difesa della Roma. - max98765 : In realtà Maurizio Costanzo alla Roma è una trovata di mercato per far arrivare i cardi tramite Wanda Nara ospite fissa da Maria De Filippi. -