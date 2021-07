Roma, alzata l'offerta per Matias Vina. Attesa la risposta del Palmeiras (Di lunedì 19 luglio 2021) Roma - La Roma vuole Matias Vina a tutti i costi. Il general manager Tiago Pinto dopo i 10 milioni più 2,5 di bonus rifiutati dal Palmeiras ha presentato una nuova offerta al club brasiliano per il ... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 19 luglio 2021)- Lavuolea tutti i costi. Il general manager Tiago Pinto dopo i 10 milioni più 2,5 di bonus rifiutati dalha presentato una nuovaal club brasiliano per il ...

Ultime Notizie dalla rete : Roma alzata Roma, alzata l'offerta per Matias Vina. Attesa la risposta del Palmeiras La Roma sta attendendo una nuova risposta del club che intanto ha ricevuto la richiesta di cessione del giocatore che vuole misurarsi in Europa, in un campionato importante come la serie A. La palla ...

