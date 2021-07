Robinhood punta a valutazione di 35 miliardi in IPO a Wall Street

(Di lunedì 19 luglio 2021) (Teleborsa) –, popolare app per piccoli investitori che ha scosso il mercato azionario durante la retail mania di inizio anno, ha reso noto dire a unafino a 35di dollari nella sua offerta pubblica iniziale (IPO) a, secondo quanto ha dichiarato la stessa società in una comunicazione alla SEC (Securities and Exchange Commission). Nell’ambito dell’IPO verranno offerte circa 55 milioni di azioni, con l’obiettivo di raccogliere oltre 2,3di dollari. Quasi 2,63 milioni di queste azioni veranno offerte dai fondatori ...

Secondo dati resi noti poche settimane fa,ha generato un utile netto di 7,45 milioni di dollari su un fatturato di 959 milioni di dollari nel 2020, rispetto a una perdita di 107 milioni di ...Inoltre,ha già pagato 70 milioni alle autorità americane per svariate sanzioni ... Come molte concorrenti,sugli 'order flows' , cioè si fa pagare dai market maker per l'elevato numero ...(Teleborsa) – Robinhood, popolare app per piccoli investitori che ha scosso il mercato azionario durante la retail mania di inizio anno, ha reso noto di puntare a una valutazione fino a 35 ...Robinhood Markets Inc punta a una valutazione fino a 35 miliardi di dollari nell'Ipo del gruppo sulla borsa statunitense. Lo annuncia la stessa azienda, al centro del frenetico trading degli investi ...