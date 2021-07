Ritorno coprifuoco: i paesi dove è scattata di nuovo la restrizione (Di lunedì 19 luglio 2021) Ritorno coprifuoco: in diversi paesi europei è tornato a essere imposto il divieto di circolazione in fascia notturna per via di una nuova impennata di contagi. In Italia al momento si esclude l’ipotesi: da ricordare che è fissato per le ore 24 in quelle regioni dove viene imposta la zona gialla. Sondaggi Tp: rdc, 55,5% a favore del referendum abrogativo di Renzi Ritorno coprifuoco: i paesi dove è scattata e sta per scattare Ritorno coprifuoco: si tratta di una delle misure più ... Leggi su termometropolitico (Di lunedì 19 luglio 2021): in diversieuropei è tornato a essere imposto il divieto di circolazione in fascia notturna per via di una nuova impennata di contagi. In Italia al momento si esclude l’ipotesi: da ricordare che è fissato per le ore 24 in quelle regioniviene imposta la zona gialla. Sondaggi Tp: rdc, 55,5% a favore del referendum abrogativo di Renzi: ie sta per scattare: si tratta di una delle misure più ...

Focolai e coprifuoco a Ibizia, Mykonos e Formentera: cosa sta succedendo nelle mete preferite dai napoletani A Mykonos, come predetto, dal 26 luglio verrà introdotto un coprifuoco notturno di cinque ore ... inoltre, nei giorni scorsi hanno riportato un notevole aumento di casi tra studenti di ritorno da ...

Covid Francia, ritorno a coprifuoco "non è escluso" Adnkronos FRANCIA - Ritorno del coprifuoco sempre più vicino Per la Francia non si esclude un ritorno al coprifuoco. Lo ha annunciato il segretario di Stato Clément Beaune, soprattutto in seguito ai recenti focolai nati in diverse zone del Paese. Già la scorsa ...

Vacanze rovinate da variante Delta Covid, a Mykonos coprifuoco e divieto di musica: “Grave errore” Fino al 26 luglio a Mykonos, tra le mete turistiche estive più amate dagli italiani, ci sarà il coprifuoco notturno e il divieto di musica in bar, ...

