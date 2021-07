«Rise of the Pink Ladies»: arriva (finalmente) il prequel di «Grease» (Di lunedì 19 luglio 2021) Di un prequel improntato sull’universo di Grease si sta parlando da anni, ma ora sembra che tutti i pezzi si stiano incastrando nel posto giusto. Dopo una prima ipotesi legata a HBO Max, a sposare il progetto è ora Paramount+. che ha annunciato la realizzazione di Grease: Rise of the Pink Ladies, una serie di 10 episodi che, stando alla sinossi ufficiale, sarà ambientata 4 anni prima l’incontro tra Danny Zuko e Sandy Olsson. Al centro della storia ci saranno le cosiddette Pink Ladies, ossia il gruppo formato da Rizzo (Stockard Channing), Frenchy (Didi Conn), Marty (Dinah Manoff) e Jan (Jamie Donnelly), mentre la cornice sarà ancora una volta quella della Rydell High School prima dell’ascesa dei Thunderbirds di Danny. https://twitter.com/DEADLINE/status/1416159171892940806 Leggi su vanityfair (Di lunedì 19 luglio 2021) Di un prequel improntato sull’universo di Grease si sta parlando da anni, ma ora sembra che tutti i pezzi si stiano incastrando nel posto giusto. Dopo una prima ipotesi legata a HBO Max, a sposare il progetto è ora Paramount+. che ha annunciato la realizzazione di Grease: Rise of the Pink Ladies, una serie di 10 episodi che, stando alla sinossi ufficiale, sarà ambientata 4 anni prima l’incontro tra Danny Zuko e Sandy Olsson. Al centro della storia ci saranno le cosiddette Pink Ladies, ossia il gruppo formato da Rizzo (Stockard Channing), Frenchy (Didi Conn), Marty (Dinah Manoff) e Jan (Jamie Donnelly), mentre la cornice sarà ancora una volta quella della Rydell High School prima dell’ascesa dei Thunderbirds di Danny. https://twitter.com/DEADLINE/status/1416159171892940806

Advertising

dekadanze : nillili mambo on the rise perché soobin potere - StarGrrrl : RT @TVTips_official: Paramount ha ordinato una serie prequel del film #Grease “Grease: Rise of the Pink Ladies”questo il titolo, sarà comp… - TVTips_official : Paramount ha ordinato una serie prequel del film #Grease “Grease: Rise of the Pink Ladies”questo il titolo, sarà c… - BadguyFr1dge : @The_Dooo Rise by pantera intro - Carla47765008 : RT @SAPItalia: Come rendere la Pubblica Amministrazione la migliore “alleata” di cittadini e imprese? Ne parleremo insieme ai #DigitalLeade… -