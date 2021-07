Rincaro benzina verso lo stop | raggiunto accordo tra i Paesi dell’Opec+

(Di lunedì 19 luglio 2021) Il rialzo del prezzo delladovrebbe raggiungere unonei prossimi giorni:l’deiBuone notizie per tutti gli italiani possessori di auto o moto: ladovrebbe subire in questi giorni unoal rialzo dei prezzi. La notizia arriva dopo che i produttori mondiali di petrolio hannol’all’Opec+ L'articolo proviene da Consumatore.com.

... quando gli automobilisti italiani dovranno affrontare un'altra situazione problematica, quella legata al rincaro della benzina e del diesel. Fonti del Ministero smentiscono la stangata dei pedaggi ...Da inizio anno la verde ha subito un rincaro alla pompa del 14,4%, +14,2% il diesel. Tradotto in soldoni, un pieno di benzina costa oggi 12,3 euro in più rispetto allo stesso periodo del 2020, +10,8 ...Il rialzo del prezzo della benzina dovrebbe raggiungere uno stop nei prossimi giorni: raggiunto l'accordo dei Paesi dell'Opec+ ...In alcuni distributori della zona si possono trovare prezzi più bassi di 5-6 centesimi al litro rispetto alla media. I prezzi ...