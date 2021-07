Ricovery Fund | il nuovo Piano Nazionale Transizione 4 0 | crediti d’imposta e beni strumentali

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 19 luglio 2021) Mario Draghi si è prefissato uno degli obiettivi più complessi in Italia: risanare l’aspetto economico del Paese. Per un’Italia aggravata dalla pandemia e ancora portatrice di debiti, è entrato in campo ilPlan che, con la sua tabella di marcia, ha come obiettivo finale risollevare l’economia del made in Italy. Parte dei fondi necessari per far ripartire l’economia italiana deriva dal(detto anche Next generation Eur) ilstrumento europeo per la ripresa approvato dal Consiglio europeo straordinario. Per poter beneficiare dei fondi i vari governi dovevano inviare alla Commissione Europea i Piani ...