Ricordate la finalista di Miss Italia? Addio alle passerelle | un clamoroso cambio di vita | ecco cosa fa oggi

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 19 luglio 2021) Dall'imprenditoria agricola. Angela Mandato,di, è tornata in Calabria per riprendere con il fratello Salvatore e il cugino una tradizione di famiglia: coltivare cedri e fichi nell'azienda "Officine dei Cedri". La Mandato si è dunque lasciataspdal 2008 (anno in cui finì in finale al noto concorso di bellezza) l'Alta moda. "Ho capito che quella non era lache volevo – aveva raccontato a Repubblica-. I miei nonni e i miei bisnonni coltivavano questo frutto. Per i miei prodotti uso le loro ...