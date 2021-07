“Ricordare la storia di Borsellino è un’opera di vaccinazione esistenziale” (Di lunedì 19 luglio 2021) In questo giorno così significativo per Palermo e non solo in cui si fa memoria della strage di via D’Amelio in cui persero la vita il giudice Paolo Borsellino e gli agenti della scorta: Agostino Catalano, Walter Eddie Cosina, Emanuela Loi, Claudio Traina, Vincenzo Fabio Li Muli, proponiamo l’omelia di padre Francesco Cavallini, gesuita bergamasco, alla Messa che concludeva la prima giornata di commemorazioni organizzata dal Centro Studi Paolo e Rita Borsellino che indaga sul fenomeno mafioso. La messa, celebrata laddove al tempo si creò la voragine per l’esplosione, è stata celebrata dallo stesso padre Cavallini insieme a don Luigi Ciotti di Libera e don ... Leggi su bergamonews (Di lunedì 19 luglio 2021) In questo giorno così significativo per Palermo e non solo in cui si fa memoria della strage di via D’Amelio in cui persero la vita il giudice Paoloe gli agenti della scorta: Agostino Catalano, Walter Eddie Cosina, Emanuela Loi, Claudio Traina, Vincenzo Fabio Li Muli, proponiamo l’omelia di padre Francesco Cavallini, gesuita bergamasco, alla Messa che concludeva la prima giornata di commemorazioni organizzata dal Centro Studi Paolo e Ritache indaga sul fenomeno mafioso. La messa, celebrata laddove al tempo si creò la voragine per l’esplosione, è stata celebrata dallo stesso padre Cavallini insieme a don Luigi Ciotti di Libera e don ...

