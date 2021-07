Riconoscete il bambino in foto?È uno dei più importanti cantanti italiani

Leggi su kronic

(Di lunedì 19 luglio 2021) Lo scugnizzo in foto è uno dei più: ecco di chi si tratta, le curiosità e i dettagli Curiosità (foto web)Da piccolo un scugnizzo napoletano, oggi uno deipiùe più conosciuti del panorama musicale italiano: stiamo parlando di Massimo Ranieri. Egli nasce a Napoli nel 1961, e vive in una casa poverissima composta da un solo vano al quinto piano di un vecchio stabile, già da piccolo cerca di vivere di musica e di arte ma si guadagna da vivere facendo svariati lavori come il panettiere, fattorino, ragazzo di bottega, commesso, barista e intrattenitore nelle ...