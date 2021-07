Ricciardi | “Il green pass sia obbligatorio anche per autobus e metro”

(Di lunedì 19 luglio 2021) "Ilnon solo deve diventareper i ristoranti al chiuso, maper i mezzi di trasporto pubblico comepolitana. Dal punto di vista tecnologico, non è impossibile applicare questa necessaria misura. Non possiamo obbligare le persone a vaccinarsi, però chi non lo vuole fare avrà meno opportunità o, quanto meno, dovrà eseguire un tampone antigenico ogni volta che vorrà frequentare luoghi affollati o usare i mezzi pubblici". L'articolo .

Advertising

MediasetTgcom24 : Green Pass, Ricciardi: sia obbligatorio anche per i mezzi pubblici #GreenPass - Adnkronos : #GreenPass, Ricciardi: 'Italia segua modello Francia'. - blogsicilia : #covid19 #variantedelta #19luglio 'Green Pass va usato anche su bus e tram', la proposta di Ricciardi -… - fisco24_info : Green pass, Ricciardi: 'Va usato anche sui mezzi pubblici: 'Non possiamo obbligare le persone a vaccinarsi, però ch… - Gazzettino : Green pass, Walter Ricciardi: «Certificato da estendere anche a metro e autobus» -

Ultime Notizie dalla rete : Ricciardi green

... Anna Maria Bernini, ha sottolineato che il "pass non è un intralcio burocratico alla libertà,...7 volte più contagiosa rispetto alla variante originale di Wuhan" ha evidenziato Walter, ...19 lug 06:40Pass sia obbligatorio anche per i mezzi pubblici IlPass deve diventare obbligatorio non solo per i ristoranti al chiuso 'ma anche per i mezzi di trasporto ...Si attende la cabina di regia, mentre cominciano a preoccupare le situazioni di Sicilia, Sardegna e Veneto. Il governo si esprimerà presto sul Green Pass ...Oggi 19 luglio non ci sarà nessun cambio di colore nella mappa dell'Italia tutta bianca ma lo spettro zona gialla preoccupa alcune Regioni a rischio come la Sicilia.