Riapertura stadi: via libera dal Governo ma solo al 50% della capienza. I dettagli (Di lunedì 19 luglio 2021) Secondo Repubblica il Governo darà il via libera alla Riapertura degli stadi ma solo al 50% della capienza Repubblica.it è sicura: il Governo riaprirà gli stadi, chiusi dall’ottobre dello scorso anno, ma non terrà in considerazione le richieste della Lega di serie A che si augura di poter avere una capienza del 100 per cento. Niente da fare. Nella migliore delle ipotesi il 22 agosto, quando ripartirà la stagione, non si potrà superare il 50 per cento. Questo significa che a San Siro e all’Olimpico potranno ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 19 luglio 2021) Secondo Repubblica ildarà il viaalladeglimaal 50%Repubblica.it è sicura: ilriaprirà gli, chiusi dall’ottobre dello scorso anno, ma non terrà in considerazione le richiesteLega di serie A che si augura di poter avere unadel 100 per cento. Niente da fare. Nella migliore delle ipotesi il 22 agosto, quando ripartirà la stagione, non si potrà superare il 50 per cento. Questo significa che a San Siro e all’Olimpico potranno ...

Advertising

gianpi36590925 : RT @fcin1908it: Riapertura stadi, via libera del Governo: limite di 35 mila per San Siro - aylaf__ : RT @fcin1908it: Riapertura stadi, via libera del Governo: limite di 35 mila per San Siro - __mat_01 : RT @fcin1908it: Riapertura stadi, via libera del Governo: limite di 35 mila per San Siro - _enz29 : RT @fcin1908it: Riapertura stadi, via libera del Governo: limite di 35 mila per San Siro - mr_kubra : RT @fcin1908it: Riapertura stadi, via libera del Governo: limite di 35 mila per San Siro -