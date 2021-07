Renzi ribadisce: “Obbligo vaccinale per personale sanitario e scolastico. Folle non vaccinarsi sotto i 40 anni” (Di lunedì 19 luglio 2021) "Non lo so e non mi interessa sapere se e quando si vaccinano Salvini, Conte o Meloni. Dire che non bisogna vaccinarsi sotto i 40 anni è una follia. Ho da sempre fatto una battaglia contro i no vax. Nella prossima settimana cresceranno i contagi a causa della variante Delta ma per chi è vaccinato il coronavirus diventa poco più di un'influenza". L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 19 luglio 2021) "Non lo so e non mi interessa sapere se e quando si vaccinano Salvini, Conte o Meloni. Dire che non bisognai 40è una follia. Ho da sempre fatto una battaglia contro i no vax. Nella prossima settimana cresceranno i contagi a causa della variante Delta ma per chi è vaccinato il coronavirus diventa poco più di un'influenza". L'articolo .

Advertising

orizzontescuola : Renzi ribadisce: “Obbligo vaccinale per personale sanitario e scolastico. Folle non vaccinarsi sotto i 40 anni” - demodoxalogia : tuttavia il Magnifico Machiavelli di Rignano al giornalista che gli chiedeva ragione dell'assassinio Khashoggi ordi… - ve10ve : RT @luisarizzitelli: #ItaliaViva col voto palese respinge pregiudiziali e vota con la maggioranza. Ma #Renzi in aula ribadisce che per gli… - nonsonpago1 : RT @BlobRai3: LA MEDITAZIONE 'ZAN'. Matteo Renzi, indagato dalla Procura di Roma per la realizzazione del documentario 'Firenze secondo me'… - Carmela_oltre : RT @BlobRai3: LA MEDITAZIONE 'ZAN'. Matteo Renzi, indagato dalla Procura di Roma per la realizzazione del documentario 'Firenze secondo me'… -