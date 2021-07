Renzi: "Obbligo vaccinale per sanità e scuola, sì a Green Pass. Draghi come Donnarumma" (Di lunedì 19 luglio 2021) Ospite di Studio 24, il leader di Italia Viva dice: "Folle non vaccinarsi sotto ai 40 anni", poi parla di Ddl Zan e riforma giustizia. "M5s hanno cambiato faccia. Draghi? Credibile e autorevole" Leggi su rainews (Di lunedì 19 luglio 2021) Ospite di Studio 24, il leader di Italia Viva dice: "Folle non vaccinarsi sotto ai 40 anni", poi parla di Ddl Zan e riforma giustizia. "M5s hanno cambiato faccia.? Credibile e autorevole"

Advertising

AleFinoPilot : #vaccinatevi Non un obbligo, ma un invito. Certamente questo Governo ha mal gestito la campagna vaccinale. Includia… - RaiStudio24 : RT @RaiNews: Matteo Renzi (@matteorenzi - @ItaliaViva) a @RaiStudio24 sull'obbligo vaccinale per alcune categorie, tipo la scuola: 'La chia… - ProDocente : Renzi ribadisce: “Obbligo vaccinale per personale sanitario e scolastico. Folle non vaccinarsi sotto i 40 anni” - irenechiari1966 : CONCORDO IN PIENOOOO: COVID: RENZI, 'AVREI INTRODOTTO OBBLIGO VACCINALE PER MONDO SANITARIO E SCOLASTICO' = (Adnkro… - fisco24_info : Green Pass, Renzi dice sì: 'In zona rossa ci vadano i no vax': Il leader di Italia Viva: 'Dobbiamo dare l'obbligo v… -