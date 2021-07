Renzi | “Firmo i referendum sulla giustizia | la guerra tra magistratura e politica dura da 30 anni”

(Di lunedì 19 luglio 2021) ROMA – “Domattina alle 11.30 vado alla sede dei Radicali a Milano e. Quando penso al, non penso a Salvini ma a Enzo Tortora”. L’ha detto il leader di Italia viva, Matteo, alla presentazione del suo libro “Controcorrente” a Castenedolo, in provincia di Brescia. “È unacheda 30, quella tra, da Tangentopoli a oggi – ha aggiunto– C’è una ...

Advertising

repubblica : Giustizia, Renzi: 'Firmo il referendum dai Radicali: penso a Enzo Tortora non a Salvini' - Agenzia_Ansa : Renzi: 'Domani firmo i referendum sulla giustizia, penso a Tortora' #ANSA - loavessisaputo1 : RT @Agenzia_Ansa: Renzi: 'Domani firmo i referendum sulla giustizia, penso a Tortora' #ANSA - RobertaLuciani1 : RT @Agenzia_Ansa: Renzi: 'Domani firmo i referendum sulla giustizia, penso a Tortora' #ANSA - MediasetTgcom24 : Giustizia, Renzi annuncia: 'Firmo il referendum, penso a Enzo Tortora' #matteorenzi -

Ultime Notizie dalla rete : Renzi Firmo

ANSA Nuova Europa

...sede dei Radicali a Milanoi referendum sulla giustizia. Quando penso al referendum sulla giustizia, non penso a Salvini ma a Enzo Tortora". L'ha detto il leader di Italia viva, Matteo..."Domattina alle 11.30 vado alla sede dei radicali a Milano eper il referendum sulla giustizia " così il senatore Matteodurante la presentazione del suo ultimo libro Controcorrente a Villa Fanti a Castenedolo, in occasione della serata organizzata ...Martedì mattina "vado alla sede dei Radicali a Milano e firmo il referendum sulla giustizia. Quando penso al referendum sulla giustizia, non penso a Salvini ma a Enzo Tortora". Lo ha detto il leader d ...ROMA - "Domattina alle 11.30 vado alla sede dei Radicali a Milano e firmo i referendum sulla giustizia. Quando penso al referendum sulla giustizia, non ...