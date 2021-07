Regioni in zona gialla con terapie intensive occupate al 5%. Stato di emergenza: ipotesi fine ottobre (Di lunedì 19 luglio 2021) Si andrà in zona gialla con un’occupazione delle terapie intensive superiore al 5% dei posti letto a disposizione e con quella dei reparti ordinari superiore al 10%. Con il virus che rialza la testa,... Leggi su feedpress.me (Di lunedì 19 luglio 2021) Si andrà incon un’occupazione dellesuperiore al 5% dei posti letto a disposizione e con quella dei reparti ordinari superiore al 10%. Con il virus che rialza la testa,...

Advertising

La7tv : #la7retweet Covid, l’ipotesi del governo: regioni in zona gialla se l'occupazione delle terapie intensive è superio… - GiornoeNotteNew : Covid, nuovi parametri zona gialla: soglia del 5% in terapia intensiva e del 10% nei reparti ordinari – intopic. Nu… - zazoomblog : Regioni in zona gialla con terapie intensive occupate al 5%. Stato di emergenza: ipotesi fine ottobre - #Regioni… - zazoomblog : Regioni in zona gialla con terapie intensive occupate al 5%. Stato di emergenza: ipotesi fine ottobre - #Regioni… - zazoomblog : Covid news oggi. Per regioni ipotesi zona gialla con 5% t. intensive e 10% ricoveri. LIVE - #Covid #oggi. #regioni… -