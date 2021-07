Regioni in zona gialla con terapie intensive occupate al 5%: nuovi criteri del Governo (Di lunedì 19 luglio 2021) Si andrà in zona gialla se l'occupazione delle terapie intensive è superiore al 5% dei posti letto a disposizione e se quella dei reparti ordinari supera il 10% . Sarebbe questa, secondo quanto si apprende... Leggi su feedpress.me (Di lunedì 19 luglio 2021) Si andrà inse l'occupazione delleè superiore al 5% dei posti letto a disposizione e se quella dei reparti ordinari supera il 10% . Sarebbe questa, secondo quanto si apprende...

Advertising

La7tv : #la7retweet Covid, l’ipotesi del governo: regioni in zona gialla se l'occupazione delle terapie intensive è superio… - zazoomblog : Regioni in zona gialla con terapie intensive sopra il 5%: le ipotesi del governo - #Regioni #gialla #terapie… - italiarialzat : RT @tullio_cicerone: Il ritorno in sordina delle prossime chiusure. ???? - ilriformista : L’ipotesi del governo, che vuole andare incontro alle Regioni: non più i contagi, a ‘contare’ per la #zonagialla sa… - NewsElezioni : #ERROR! 'Regioni in giallo con Intensive al 5%' Se l'occupazione delle terapie intensive diventa superiore del 5% d… -