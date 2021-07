Regione Lombardia, fino al 21 luglio finestra vaccinale aperta per il personale scolastico, per i collaboratori e per i volontari, senza prenotazione (Di lunedì 19 luglio 2021) L’iniziativa è volta a garantire una copertura pressoché totale del personale che a settembre sarà di nuovo a scuola con l’obiettivo di poter garantire lezioni in presenza a tutti gli studenti. Basta l'autocertificazione, la tessera sanitaria e un documento valido. Leggi su 7giorni.info (Di lunedì 19 luglio 2021) L’iniziativa è volta a garantire una copertura pressoché totale delche a settembre sarà di nuovo a scuola con l’obiettivo di poter garantire lezioni in prea tutti gli studenti. Basta l'autocertificazione, la tessera sanitaria e un documento valido.

