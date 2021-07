RC auto: Ania e Ivass propongono la revisione del sistema “bonus-malus”. Ecco perché è necessario un confronto tra tutti i protagonisti del sistema risarcitorio (Di lunedì 19 luglio 2021) Nel corso della più recente assemblea dell’Ania, L’associazione nazionale fra le imprese assicurativi, la presidente Maria Bianca Farina ha confermato che i premi RC auto sono calati, negli ultimi 10 anni, di circa il 35%, colmando il gap rispetto agli altri Paesi europei per quasi l’80% e, tra nord e sud, del 40%. Inoltre, si è registrato un calo complessivo dei sinistri pari al 20% nel 2020. Secondo Ania, in forza di tali dati il bilancio per le compagnie relativo al ramo RC auto nel 2021 è destinato a vedere un netto peggioramento perché i premi continuano a scendere, mentre il numero di sinistri ... Leggi su leggioggi (Di lunedì 19 luglio 2021) Nel corso della più recente assemblea dell’, L’associazione nazionale fra le imprese assicurativi, la presidente Maria Bianca Farina ha confermato che i premi RCsono calati, negli ultimi 10 anni, di circa il 35%, colmando il gap rispetto agli altri Paesi europei per quasi l’80% e, tra nord e sud, del 40%. Inoltre, si è registrato un calo complessivo dei sinistri pari al 20% nel 2020. Secondo, in forza di tali dati il bilancio per le compagnie relativo al ramo RCnel 2021 è destinato a vedere un netto peggioramentoi premi continuano a scendere, mentre il numero di sinistri ...

