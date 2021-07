Razzismo social contro Hamilton dopo l’incidente con Verstappen La F1 | “Comportamenti inaccettabili”

(Di lunedì 19 luglio 2021) Lewisè stato uno dei protagonisti indiscussi del Gran Premio di Silverstone, che si è concluso proprio con una la vittoria del pilota britannico. Ma il successo in pista non è stato l’unico momento saliente della sua gara.infatti ad inizio gara, nel tentativo di sorpassarealla Copse, ha finito con speronare il pilota Red Bull mandandolo a scontrarsile barriere a bordo pista, fortunatamente senza conseguenze.ha scatenato l’ira di tanti tifosi suinetwork, che però in alcuni casi è sfociata in episodi di. ...

Advertising

napolista : Il comunicato congiunto di Formula 1, Fia e Mercedes: “Condanniamo tutto questo nel modo più forte possibile. Quest… - inziamsarms : @icarvsplume Jeez. Perché si possono bannare tutte le directioners da sto social? Che poi con quel “bianchi che pa… - SarcinaMichele : @antorendina Sarà...ma io tutti questi episodi di razzismo non li ho visti sui social..eppure seguo i profili sia d… - Automoto_it : Tramite un comunicato congiunto, la F1, la FIA e la Mercedes condannano gli insulti a stampo razzista ai danni di L… - FormulaPassion : #F1, #FIA e #Mercedes unite nella condanna contro il razzismo montato sui social contro #Hamilton durante e dopo il… -

Ultime Notizie dalla rete : Razzismo social

" Anche se possiamo essere feroci rivali in pista, siamo tutti uniti contro il- così si ...siamo disgustati e rattristati di assistere agli abusi razzisti che Lewis ha subito ieri sui...' Mentre siamo rivali feroci in pista, siamo uniti contro il. Condanniamo questi abusi nei confronti del nostro team, degli avversari e fan - si legge nel comunicato diffuso sui- . ...Rivali in pista e in polemica dopo l'incidente tra Hamilton e Verstappen, Red Bull e Mercedes fanno fronte comune contro il razzismo ...Rivali in pista e in polemica dopo l'incidente tra Hamilton e Verstappen, Red Bull e Mercedes fanno fronte comune contro il razzismo ...